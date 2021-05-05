Diego Alves e Renê sentem problemas musculares e preocupam o Flamengo para reta final do Carioca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo superou a altitude de 2.850 metros e venceu a LDU por 3 a 2, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores. Apesar do grande resultado para encaminhar a classificação às oitavas, a equipe volta para o Rio de Janeiro com duas dores de cabeça: Diego Alves e Renê sentiram problemas musculares e preocupam para a reta final do Carioca.

+ ATUAÇÕES: Gabi decide, Bruno Henrique marca golaço e Everton Ribeiro cresce de produção em vitória do FlamengoDe acordo com comunicado da assessoria de imprensa, o goleiro sentiu um desconforto muscular na coxa direita e foi substituído no intervalo por prevenção. Ele será acompanhado nos próximos dias para saber se houve uma lesão no local.

- Com relação ao Diego, nós conversamos no vestiário. Ele estava na dúvida (Se voltaria). Eu não posso dizer que é uma lesão, pode ser uma fibrose ou algo assim. Vamos analisar melhor no Rio de Janeiro - disse Rogério Ceni na coletiva.

O caso de Renê, por sua vez, parece ter sido mais sério. O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e sentiu dores na posterior da coxa direita em lance no fim da partida. Ele seguiu até o apito final e iniciou tratamento no vestiário. O Flamengo ainda informou que ele será reavaliado na reapresentação ao CT Ninho do Urubu.