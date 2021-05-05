Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Alves e Renê sentem problemas musculares e preocupam o Flamengo para reta final do Carioca
futebol

Diego Alves e Renê sentem problemas musculares e preocupam o Flamengo para reta final do Carioca

Goleiro sentiu desconforto; lateral-esquerdo, dores na coxa direita...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 00:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 00:02
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo superou a altitude de 2.850 metros e venceu a LDU por 3 a 2, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores. Apesar do grande resultado para encaminhar a classificação às oitavas, a equipe volta para o Rio de Janeiro com duas dores de cabeça: Diego Alves e Renê sentiram problemas musculares e preocupam para a reta final do Carioca.
+ ATUAÇÕES: Gabi decide, Bruno Henrique marca golaço e Everton Ribeiro cresce de produção em vitória do FlamengoDe acordo com comunicado da assessoria de imprensa, o goleiro sentiu um desconforto muscular na coxa direita e foi substituído no intervalo por prevenção. Ele será acompanhado nos próximos dias para saber se houve uma lesão no local.
- Com relação ao Diego, nós conversamos no vestiário. Ele estava na dúvida (Se voltaria). Eu não posso dizer que é uma lesão, pode ser uma fibrose ou algo assim. Vamos analisar melhor no Rio de Janeiro - disse Rogério Ceni na coletiva.
O caso de Renê, por sua vez, parece ter sido mais sério. O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e sentiu dores na posterior da coxa direita em lance no fim da partida. Ele seguiu até o apito final e iniciou tratamento no vestiário. O Flamengo ainda informou que ele será reavaliado na reapresentação ao CT Ninho do Urubu.
Após vencer a LDU, o Flamengo tem pela frente o jogo de volta da semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda. A partida será neste sábado, às 21h05, no Maracanã. Por ter vencido a ida por 3 a 0 e ter a vantagem do empate, o Rubro-Negro pode perder até por três gols de diferença para avançar à final do Estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados