futebol

Diego Aguirre é o novo técnico do Internacional

Treinador entrou em acordo com o Colorado e terá o desafio é dirigir o Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 18:56

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 18:56

Crédito: Divulgação/Al Rayyan
O Internacional tem novo técnico. Na noite deste sábado, o Colorado anunciou Diego Aguirre, que terá a sua segunda passagem pelo Corado.
Desde a saída de Miguel Ángel Ramírez, o Inter estava no mercado de olho no substituto e o uruguaio, que estava longe de ser o favorito, começou a ganhar força nos últimos dias.
Com o conhecimento necessário de Internacional, Diego Aguirre terá pela frente um grande desafio de assumir o Inter e recuperar a confiança do elenco.
Peñarol Antes de assumir o Internacional, Diego Aguirre ficou perto de assumir o Peñarol, mas o acordo não saiu devido as desavenças políticas do treinador com a diretoria que venceu a eleição. São Paulo O último trabalho de Aguirre no Brasil foi o São Paulo. Em 2018, o uruguaio assumiu o Tricolor, levou o time até a liderança, mas acabou demitido antes do término do Brasileirão

