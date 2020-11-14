Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diante do Sport, Vasco olha para o passado por presente e futuro melhores

Leão foi adversário do Cruz-Maltino na primeira partida da equipe no Campeonato Brasileiro. O triunfo de agosto pode inspirar o time atual, que vive longo jejum...

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 08:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Enquanto resolve - ou não - sua vida futura, tratando sobre o próximo presidente, o Vasco também tem compromisso relativo ao presente. Um presente alarmante chamado Campeonato Brasileiro. Para tentar uma vida melhor neste momento, o time olha para o passado. Foi contra o mesmo Sport, que é adversário neste sábado, que o Cruz-Maltino teve uma atuação segura e largou bem na competição.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Mesmo fora de casa, o time de Ricardo Sá Pinto precisa vencer. Já são nove partidas sem triunfo na competição, que levaram a equipe da parte de cima da tabela à zona de rebaixamento.Muita coisa mudou nas equipes, é verdade, daquele jogo em agosto para atualmente. Técnicos, estilo de jogo e rendimento. O Leão está no meio da tabela enquanto o Vasco, que havia aplicado um 2 a 0 com segurança, e chegou a ostentar a liderança da competição, degringolou ladeira abaixo.
Que seja sem brilho, mas que haja inspiração e competência em campo para o Vasco voltar a vencer. É o que a torcida espera e o que o time precisa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados