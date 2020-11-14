Diante do Sport, Vasco olha para o passado por presente e futuro melhores

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Enquanto resolve - ou não - sua vida futura, tratando sobre o próximo presidente, o Vasco também tem compromisso relativo ao presente. Um presente alarmante chamado Campeonato Brasileiro. Para tentar uma vida melhor neste momento, o time olha para o passado. Foi contra o mesmo Sport, que é adversário neste sábado, que o Cruz-Maltino teve uma atuação segura e largou bem na competição.

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Mesmo fora de casa, o time de Ricardo Sá Pinto precisa vencer. Já são nove partidas sem triunfo na competição, que levaram a equipe da parte de cima da tabela à zona de rebaixamento.Muita coisa mudou nas equipes, é verdade, daquele jogo em agosto para atualmente. Técnicos, estilo de jogo e rendimento. O Leão está no meio da tabela enquanto o Vasco, que havia aplicado um 2 a 0 com segurança, e chegou a ostentar a liderança da competição, degringolou ladeira abaixo.