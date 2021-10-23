Diante do São Paulo, Bragantino quer aumentar invencibilidade contra os gigantes do estado

Neste domingo, o Bragantino volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e recebe o São Paulo, que vem embalado após bater o Corinthians.
Dentro do Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta quer melhorar o seu desempenho e fortalecer o seu retrospecto positivo contra os gigantes do estado neste Brasileirão.
Até o momento, nos duelos contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o Braga não foi derrotado. No total, o time obteve quatro vitórias e dois empates.
No jogo válido pelo turno, o Bragantino não tomou conhecimento do São Paulo e, mesmo após sair atrás no placar, conseguiu reagir e virou o marcador.
Confira os placares:
Corinthians 1 x 2 Bragantino
Bragantino 3 x 1 Palmeiras
São Paulo 1 x 2 Bragantino
Bragantino 2x 2 Santos
Bragantino 2 x 2 Corinthians
Palmeiras 2 x 4 Bragantino