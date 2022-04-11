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futebol

Diante do Santos, Coritiba busca marca expressiva na temporada

Coxa não foi superado nos últimos nove jogos e chega embalado para encarar o Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:19

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:19

O início do Campeonato Brasileiro para o Coritiba não poderia ser melhor, já que no Couto Pereira, a equipe venceu o Goiás por 3 a 0.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O resultado deu confiança ao time de Gustavo Morínigo, que sonha com uma boa largada para criar ‘gordura’ no torneio nacional.
Invencibilidade
Com a semana livre para treinos, o Coxa foca as atenções para encarar o Santos na Vila Belmiro e tenta aumentar seus números na temporada.
Caso não seja superado pelo Peixe, o Coritiba alcança a marca de 10 jogos na temporada sem perder.
O último revés do Coxa ocorreu no dia 1º de março, quando perdeu do Azuriz. Desde então, o time soma sete vitórias e dois empates.
Crédito: (Foto:Divulgação/FelipeDalke/Coritiba

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