Diante do Santos, Coritiba busca marca expressiva na temporada

O início do Campeonato Brasileiro para o Coritiba não poderia ser melhor, já que no Couto Pereira, a equipe venceu o Goiás por 3 a 0.

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O resultado deu confiança ao time de Gustavo Morínigo, que sonha com uma boa largada para criar ‘gordura’ no torneio nacional.

Invencibilidade

Com a semana livre para treinos, o Coxa foca as atenções para encarar o Santos na Vila Belmiro e tenta aumentar seus números na temporada.

Caso não seja superado pelo Peixe, o Coritiba alcança a marca de 10 jogos na temporada sem perder.

O último revés do Coxa ocorreu no dia 1º de março, quando perdeu do Azuriz. Desde então, o time soma sete vitórias e dois empates.