Diante do Nova Iguaçu, tem início a Era Marcelo Cabo no Vasco

Crédito: Marcelo Cabo vive a grande chance da carreira como treinador (Rafael Ribeiro/Vasco

Após dois jogos com um time sub-22, vai começar, à beira do campo, a Era Marcelo Cabo no Vasco. O treinador, apresentado na semana passada, vive um turbilhão de obrigações para a montagem do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro desafio é neste sábado, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.O elenco principal se reapresentou na última segunda-feira, um dia depois da segunda partida da equipe comandada por Diogo Siston. O técnico do time sub-20 teve sob seu comando juniores e atletas menos utilizados no time principal. E embora tenha avaliado o desempenho de forma positiva, os resultados foram duas derrotas.

Não que isso necessariamente pressione Cabo a mostrar grande evolução na equipe logo de cara. O Vasco vive um momento de reformulação tão grande, no departamento de futebol e no clube como um todo, que o entendimento geral é de que o time precisa fazer as coisas certas. Mesmo que lentamente.

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De todo modo, foram cinco dias em que Marcelo Cabo conheceu o elenco pessoalmente, fez atividades técnicas e táticas e fez testes. Se o duelo deste fim de semana é pelo Estadual, a Copa do Brasil se fará presente logo ali, na quinta-feira, pela Caldense.