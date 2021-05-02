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Diante do Nova Iguaçu, Botafogo defende invencibilidade contra os pequenos do Rio de Janeiro em 2021

Na Taça Guanabara, o Alvinegro somou três vitórias, cinco empates e nenhuma derrota contra os pequenos...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Neste domingo, às 18h, o Botafogo estreia na Taça Rio de 2021, no estádio Nilton Santos, contra o Nova Iguaçu. O confronto de 180 minutos vale vaga na final da competição, mas também é importante para o Alvinegro defender a invencibilidade contra os times pequenos do Rio de Janeiro na temporada. O Glorioso encerrou a Taça Guanabara com três vitórias e seis empates. As duas únicas derrotas vieram para Flamengo e Fluminense. > Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021 Contra Boavista, Resende, Bangu, Madureira, Portuguesa, Volta Redonda, Macaé e o próprio Nova Iguaçu, o Glorioso sofreu cinco gols e marcou 13. Além disso, contra essas equipes, o Botafogo teve três vitórias e cinco empates. Isso mostra que, dos 24 pontos possíveis nesse espaço amostral, 14 foram conquistados.
Entre empates e vitórias, alguns jogos foram mais fáceis, porém outros foram mais difíceis. Contra Resende e Macaé, o Botafogo foi superior e conseguiu aplicar 3 a 0 e 4 a 0, respectivamente. No entanto, contra Portuguesa, Madureira e Volta Redonda, por exemplo, o empate foi suado.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
O adversário da vez, o Nova Iguaçu, foi o time que passou mais perto de encerrar essa invencibilidade do clube de General Severiano. As equipes se enfrentaram em Bacaxá na sexta rodada da Taça Guanabara, e o time da Baixada Fluminense vencia até os 45 do segundo tempo. Entretanto, em apenas cinco minutos, Ênio e o então estreante Marco Antônio deixaram o Botafogo em vantagem. Essa partida, inclusive, foi especial para o camisa 70 do Botafogo. Marco Antônio entrou no lugar de Warley aos 15 minutos da etapa final e conseguiu contribuir com uma assistência e um gol. Em entrevista recente à Botafogo TV, ele projetou o duelo e destacou que, dessa vez, a Laranja Mecânica da Baixada fará um jogo mais difícil.
- Ótima lembrança, na minha estreia, contra o Nova Iguaçu, pude fazer um gol e dar um passe (assistência). Mas agora é outro campeonato, é um mata-mata, e o Nova Iguaçu vem mais preparado para esse jogo. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas esperamos fazer um grande jogo e quem sabe eu possa fazer um gol e contribuindo com passe e a equipe saindo com a vitória.
Em tempo: as equipes voltam a campo no próximo domingo, às 18h, para o jogo da volta. O time que avançar encara o ganhador do confronto entre Madureira e Vasco, que estão na outra chave da semifinal.

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