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Diante do Grêmio, Sport quebra jejum de vitórias no Brasileirão

Antes do Tricolor, o Leão amargava cinco partidas sem vencer no torneio nacional...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 22:33

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 22:33
Crédito: Pedro H. Tesch/Brasileirão Assaí
O torcedor do Sport finalmente vai dormir tranquilo. Depois de seis jogos sem sucesso, o Leão conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro e de quebra deixou lanterna e zona de rebaixamento do torneio.Até então, o Rubro-Negro só havia vencido na rodada de estreia, quando levou a melhor diante do Ceará na Ilha do Retiro. Na ocasião, a equipe venceu por 3 a 2.
Depois do triunfo no jogo inicial, o Sport teve quatro derrotas e apenas um empate. Além disso, o ataque teve um aproveitamento ruim de marcar apenas um gol contra seis gols sofridos.
Agora, o Leão é o 14º colocado do Brasileirão com 7 pontos e volta a campo no fim de semana, quando mede forças diante do Goiás, na Ilha do Retiro.

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