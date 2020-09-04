Diante do Grêmio, Sport quebra jejum de vitórias no Brasileirão

Crédito: Pedro H. Tesch/Brasileirão Assaí

O torcedor do Sport finalmente vai dormir tranquilo. Depois de seis jogos sem sucesso, o Leão conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro e de quebra deixou lanterna e zona de rebaixamento do torneio.Até então, o Rubro-Negro só havia vencido na rodada de estreia, quando levou a melhor diante do Ceará na Ilha do Retiro. Na ocasião, a equipe venceu por 3 a 2.

Depois do triunfo no jogo inicial, o Sport teve quatro derrotas e apenas um empate. Além disso, o ataque teve um aproveitamento ruim de marcar apenas um gol contra seis gols sofridos.