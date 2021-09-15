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futebol

Diante do Bahia, Bragantino tenta aumentar série invicta como visitante

Massa Bruta não foi superado longe do Nabi Abi Chedid nos últimos três confrontos...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:26
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
No próximo fim de semana, o Red Bull Bragantino volta a campo e mede forças contra o Bahia, que luta para fugir das últimas colocações.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diferente da rodada passada, desta vez, o compromisso do Massa Bruta acontece fora de casa, onde tem obtido bons resultados.
Se dentro de casa o time de Mauricio Barbieri não consegue render, pelo menos fora dele a situação é bem diferente e o Braga não perdeu nos últimos três compromissos.
O último revés fora de casa ocorreu contra o Fortaleza. Desde então, o Bragantino somou duas vitórias e empatou um confronto.
Resultados Bragantino:
Sport 0 x 0 Bragantino
Rosario Central 3 x 4 Bragantino
América-MG 0 x 2 Bragantino

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