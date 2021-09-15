Diante do Bahia, Bragantino tenta aumentar série invicta como visitante

No próximo fim de semana, o Red Bull Bragantino volta a campo e mede forças contra o Bahia, que luta para fugir das últimas colocações.
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Diferente da rodada passada, desta vez, o compromisso do Massa Bruta acontece fora de casa, onde tem obtido bons resultados.
Se dentro de casa o time de Mauricio Barbieri não consegue render, pelo menos fora dele a situação é bem diferente e o Braga não perdeu nos últimos três compromissos.
O último revés fora de casa ocorreu contra o Fortaleza. Desde então, o Bragantino somou duas vitórias e empatou um confronto.
Resultados Bragantino:
Sport 0 x 0 Bragantino
Rosario Central 3 x 4 Bragantino
América-MG 0 x 2 Bragantino