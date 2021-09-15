Diante do Bahia, Bragantino tenta aumentar série invicta como visitante

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

No próximo fim de semana, o Red Bull Bragantino volta a campo e mede forças contra o Bahia, que luta para fugir das últimas colocações.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Diferente da rodada passada, desta vez, o compromisso do Massa Bruta acontece fora de casa, onde tem obtido bons resultados.

Se dentro de casa o time de Mauricio Barbieri não consegue render, pelo menos fora dele a situação é bem diferente e o Braga não perdeu nos últimos três compromissos.

O último revés fora de casa ocorreu contra o Fortaleza. Desde então, o Bragantino somou duas vitórias e empatou um confronto.

Resultados Bragantino:

Sport 0 x 0 Bragantino

Rosario Central 3 x 4 Bragantino