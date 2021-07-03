Diante da quinta pior defesa da Série B, Vasco busca se recuperar na competição

Crédito: O Vasco entra pressionado pela vitória (Rafael Ribeiro/Vasco

Depois da derrota para o Goiás, o Vasco volta a campo neste sábado, às 16h30, em São Januário, em partida válida pela nona rodada da Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino tem apenas três pontos a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e já entra em campo pressionado pela vitória. Assim, a equipe busca se reerguer na tabela diante do Confiança, que tem a quinta pior defesa da competição. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

> Veja momentos em que o Vasco defendeu causas sociaisNa última rodada, contra o Goiás, o Vasco jogou com apenas dez jogadores durante praticamente toda a partida. Em menos de cinco minutos, Bruno Gomes recebeu dois cartões amarelos e foi para o vestiário mais cedo. Dessa forma, o time de Marcelo Cabo pouco conseguiu criar ofensivamente.

> Veja a tabela da Série B

Os números, inclusive, evidenciam como o Cruz-Maltino precisou se defender durante todo o confronto. Segundo o site "Footsats", o Vasco teve apenas cinco finalizações na partida (contra 20 do Goiás) e trocou 142 passes (contra 432 do Esmeraldino). O próprio Marcelo Cabo avaliou que foi um jogo atípico, mas elogiou a entrega do time que, de fato, apesar do gol sofrido no fim, conseguiu segurar várias tentativas do time goiano.

- Trato o jogo de hoje como atípico. Eu preciso fala da nossa organização com um jogador a menos, nós tivemos entrega, e o Goiás não teve tantas chances. Conseguimos algumas transições. Se o confronto fosse 11 contra 11, talvez fosse diferente. Infelizmente, sofremos o gol, mas vamos continuar trabalhando - avaliou o treinador na coletiva. Com isso, o técnico Marcelo Cabo terá mais um desafio, uma vez que não pode fazer uma grande avaliação de um jogo que foi classificado como atípico. Mas o fato é: o time está pressionado pela vitória e uma evolução precisa ser mostrada dentro de campo para dar confiança tanto para o elenco, quanto para a torcida.

Sob a óptica dos números, o Confiança surge como um dos adversários ideias para tentar reverter essa situação. Com 11 gols em oito jogos na Série B, o time sergipano tem a quinta pior defesa da competição. Isso resulta em uma média de quase 1.38 gol por jogo.

No entanto, o Vasco precisa tomar cuidado, porque esta partida é também uma oportunidade importante para o Confiança, uma vez que o Cruz-Maltino tem a sexta pior defesa da Série B, com dez gols sofridos. Ademais, o Gigante da Colina já possui um saldo negativo de -1, que, futuramente, pode servir como critério de desempate. Assim, é importante saber que o jogo é favorável para dar a volta por cima, mas também é para o adversário.

VEJA O RANKING DAS SEIS PIORES DEFESAS DA SÉRIE B ATÉ AQUI

1) Cruzeiro - 16 gols sofridos em oito jogos

2) CRB - 14 gols sofridos em oito jogos

3) Operário - 13 gols sofridos em nove jogos

4) Guarani - 12 gols sofridos em oito jogos

5) Confiança - 11 gols sofridos em oito jogos