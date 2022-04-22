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futebol

Diante da Chapecoense, Vasco busca a vitória e alívio para a pressão

Cruz-Maltino foi alvo até de protesto de uma torcida organizada diante dos maus resultados e das más atuações nas últimas partidas...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 07:30
O Vasco que enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira não busca nada mais imediato do que o alívio. A crise é evidente, rendeu reuniões e protestos. A pressão é grande e é o técnico Zé Ricardo quem está mais a perigo no cargo. Conquistar os três pontos no oeste catarinense, mais do que necessário para o time na Série B do Campeonato Brasileiro, dará tranquilidade para a sequência do trabalho.Pois o presidente do clube, Jorge Salgado, é o principal defensor do trabalho do comandante da equipe. Os jogadores também desejam a continuidade, só que a resiliência do mandatário cruz-maltino está cada vez mais posta à prova.
É natural que o time adversário seja estudado. Desta vez, porém, o atacante Zé Santos (ex-Zé Vitor) pode dar dicas de quem viu de perto o adversário desta noite. Ele atuava pelo Marcílio Dias, da mesma Santa Catarina, e superou a Chape no Campeonato Estadual.
- Joguei muitas vezes contra a Chapecoense, principalmente esse ano. Estive na Arena Condá, ainda pelo Marcílio Dias, e saí de lá com um resultado positivo. Tentei passar essa experiência para os meus companheiros daqui, ajudar com informações - afirmou ao site oficial do clube. E completou:
- Sabemos a qualidade da equipe deles, mas estamos muito confiantes em tudo que trabalhamos ao longo da semana visando a uma vitória nessa partida - garantiu.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O trabalho está feito, dicas estão passadas. Resta o resultado.
Crédito: Vascosofre,mastentamelhorarasatuaçõesnatemporada(Foto:DanielRAMALHO/VASCO

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