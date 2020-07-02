Dia na Toca da Raposa: Patrick Brey se recupera de lesão e Cruzeiro realiza bateria de testes da Covid-19

Recuperado de um estiramento no tornozelo esquerdo, sofrido há 12 dias durante treino na Toca da Raposa 2, o lateral-esquerdo Patrick Brey voltou às atividades na manhã desta quarta-feira, no CT do futebol profissional cinco estrelas
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados