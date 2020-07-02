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Dia na Toca da Raposa: Patrick Brey se recupera de lesão e Cruzeiro realiza bateria de testes da Covid-19

Foi a sexta bateria de exames realizados pelo time mineiro. Já o lateral está liberado para treinar após um estiramento no tornozelo esquerdo...
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Publicado em 

01 jul 2020 às 21:33

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:33

Crédito: Patrick Brey ficou 12 dias longe dos gramados por conta do estiramento no tornozelo esquerdo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Recuperado de um estiramento no tornozelo esquerdo, sofrido há 12 dias durante treino na Toca da Raposa 2, o lateral-esquerdo Patrick Brey voltou às atividades na manhã desta quarta-feira, no CT do futebol profissional cinco estrelas

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