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Dia dos namorados no estádio: Mineirão oferece jantar para casal de torcedores do Galo e da Raposa

O estádio e outros parceiros fizeram a ação para celebrar a data dos namorados, que será comemorada na sexta-feira, 12 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 23:06

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 23:06

Crédito: Thiago - cruzeirense - e a Bárbara - atleticana - em jantar surpresa no gramado do “Gigante da Pampulha”-(Agência I7/Mineirão
Dia dos Namorados e futebol parecem não ter muito a ver, certo? Não para um casal que ama o esporte. Para celebrar a data, que será comemorada nesta sexta-feira, 12 de junho, o Mineirão e uma cervejaria se uniram para surpreender um torcedor apaixonado por futebol e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem ao trabalhador que segue nas ruas durante a quarentena. As empresas convidaram o motoboy Thiago Santos, que é torcedor do Cruzeiro, e sua esposa, Bárbara Santos, torcedora do Atlético, para uma noite especial no gramado do Gigante da Pampulha.
A surpresa começou com o entregador, que é parceiro de um aplicativo de entregas de bebidas. Thiago foi chamado para uma última entrega, sem imaginar que seria, na verdade, para a sua esposa. Quando chegou ao local, se deparou com um jantar todo orquestrado para proporcionar uma noite romântica. E MAIS:Rogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseEm live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeGestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019-Foi um momento único e inesquecível. Já vi muito jogo importante no Mineirão, bem ali no gramado onde sentamos para jantar. Sou apaixonado por futebol, sempre levo o meu filho para o campo. Não poderia ter tido uma surpresa mais especial para mim- contou Thiago.
Para que o entregador não desconfiasse da surpresa, o jantar foi realizado na noite da última quarta-feira, 10 de junho. O registro da homenagem em vídeo será publicado nesta sexta-feira, Dia dos Namorados, nas redes sociais do Mineirão e da cervejaria. Toda a ação ocorreu seguindo as exigências e protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) e com número mínimo de pessoas envolvidas na realização da ação.
-A emoção sempre acompanhou de perto a trajetória do Mineirão. Mesmo com o estádio de portas fechadas para o público em função deste momento difícil que toda a sociedade atravessa, foi possível usar a criatividade e proporcionar, com segurança, um dia especial e repleto de alegria na vida deste casal frequentador do Mineirão-disse Ludmila Ximenes, Relações Institucionais do estádio.E MAIS:Ex-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroSTJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasSaulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao Cruzeiro E MAIS:

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