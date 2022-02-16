Dez clubes da Série A criam movimento 'Forte Futebol'. Saiba os detalhes!

Dez clubes da Série A do Brasileirão anunciaram nesta quarta-feira (16) a criação do grupo Forte Futebol. O intuito é que todos os envolvidos e analisem respondam, de forma uníssona, a assuntos voltados para os rumos do futebol brasileiro. O grupo "é aberto, sem sócios fundadores, em que todos os participantes terão voz". Até o momento, houve a adesão de América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Fortaleza, Goiás e Juventude.A nota de criação do Forte Futebol comunicou.

- Com as novas possibilidades de investimentos, tanto nos clubes brasileiros como também nas competições, têm surgido interessados no mercado dispostos a gerir e administrar uma Liga de Clubes no país. Um assunto que nós já vínhamos há alguns anos trazendo ao debate e buscando a adesão de todos. Como nunca tivemos uma instituição de classe forte e unificada, não foi possível. Agora temos um novo cenário, e novos e velhos "atores" querendo entrar em cena. Grupos, empresas, brokers e outros. Mas para se construir algo sólido, é preciso conhecer melhor o terreno. Quanto mais informação, melhor. Os clubes brasileiros, que são os principais interessados em participar de uma liga forte, devem se unir - disse.