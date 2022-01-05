Detalhes separam a chegada de Hyoran ao Red Bull Bragantino

A expectativa no Red Bull Bragantino é enorme. Nas próximas horas, o clube do interior paulista deve confirmar a chegada do meia Hyoran.
Após acertar as questões burocráticas com o Massa Bruta, o jogador irá passar pelos exames médicos e incorporar o elenco de Mauricio Barbieri.
Fora dos planos do Atlético-MG, Hyoran chega ao Bragantino com a responsabilidade de mostrar serviço e assumir a titularidade da equipe.
Vale citar, que antes de encaminhar a chegada ao Braga, o atleta ficou perto do Coritiba, mas a questão salarial foi um grande empecilho.