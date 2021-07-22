Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque nas Olimpíadas, Richarlison é desejo do técnico do Real Madrid

Atacante brasileiro foi um dos principais atletas na disputa da Copa América que terminou com o vice-campeonato para o Brasil e iniciou Olimpíadas marcando três gols...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:19
Crédito: Richarlison marcou seu primeiro hat-trick na carreira (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O atacante Richarlison começou as Olimpíadas com o pé direito. Pela primeira vez na carreira, o atleta do Everton anotou um Hat-Trick, quando o jogador faz três gols em uma mesma partida. E logo com a camisa da Seleção Brasileira. A boa fase do artilheiro do torneio não passa despercebida aos olhos dos grandes clubes europeus, principalmente do Real Madrid.Carlo Ancelotti, ex-comandante do brasileiro na equipe de Liverpool, e atual técnico do Real Madrid já pediu para que Florentino Pérez, presidente merengue, contratasse o seu talismã. O clube espanhol busca um atleta para atuar nos lados do campo, marque gols e faça uma boa parceria com Benzema e Richarlison pode ser o dono de todas estas questões.
> Veja a tabela das Olimpíadas
Desde que deixou o Fluminense, em 2017, o camisa 10 da Seleção nos Jogos Olímpicos se consolida a cada ano no cenário europeu e no Campeonato Inglês. Já são quatro temporadas desfilando o seu talento nos gramados do futebol bretão, sendo um ano com a camisa do Watford e outros três com o fardamento do Everton.
E desde que aterrisou em Liverpool, o jovem de 24 anos vem marcando muitos gols e sendo a principal peça do elenco. Apesar da curta carreira e do fato de não ser um matador nato, Richarlison já realizou 119 partidas pelo Everton e anotou 42 gols.
Os bons números renderam uma vaga na Seleção principal comandada pelo técnico Tite. E o atleta formado no América-MG não decepcionou os torcedores brasileiros. Em 27 partidas, o atacante já marcou 10 tentos e se tornou um dos protagonistas na conquista do título da Copa América em 2018.
O início do sonho olímpico já iniciou e a busca pelo ouro se intensifica à medida que o Brasil vá avançando de fases. Mas talvez o maior ouro para Richarlison seja ganhar a oportunidade de atuar no maior clube do mundo. E a estreia nas Olimpíadas não poderia ser uma vitrine maior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados