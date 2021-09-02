Destaque físico no Palmeiras, Dudu volta a jogar em alto nível para ser decisivo em reta final da temporada

Crédito: Dudu em retorno ao Palmeiras depois de empréstimo ao Al-Duhail-CAT. (Cesar Greco/Palmeiras

Dudu vive sua melhor fase com a camisa do Palmeiras desde a volta do Al-Duhail, do Catar, no mês de julho. Após retomar a forma física e o ritmo de jogo, o atacante tem sido peça chave para o rendimento do time nas últimas partidas.

Não à toa, brilhou contra o São Paulo nos dois confrontos válidos pelas quartas de final da Libertadores. Inclusive, tendo marcado o primeiro gol em seu retorno contra o rival no jogo da volta, disputado no Allianz Parque.Embora tenha sido necessário um tempo de readaptação ao futebol brasileiro depois da experiência no mundo árabe, o camisa 4+3 conseguiu readquirir o ritmo de outrora com certa rapidez. Havia receio que a equipe demorasse para poder contar com o jogador em alto nível, mas não foi o que aconteceu.

Boa parte disso diz respeito ao esforço individual de Dudu, que é elogiado por ser um atleta comprometido desde a chegada ao Palmeiras em 2015. Na manhã de ontem (31), por exemplo, em meio à folga do elenco, ele foi até a Academia de Futebol por conta própria para realizar treinos físicos à parte.

Engana-se quem acha que durante o período no clube árabe isso foi diferente. Para tal, a parceria com o preparador físico Tiago Maldonado, funcionário do Verdão, teve de atravessar o mundo. Adaptada para o modelo remoto, o jogador conseguiu dar sequência a sua rotina de exercícios extras.

Essa dedicação impacta diretamente no desempenho físico do atleta, que possui um histórico de lesões quase irrisório na carreira. A última contusão grave no Alviverde aconteceu em 2017, com um estiramento do musculo da coxa esquerda. Desde então, poucas vezes desfalcou o time.Agora, Abel Ferreira tenta extrair todo o potencial de Dudu para alavancar o Palmeiras na temporada. O atacante, que carrega a fama de crescer em momentos decisivos, pode ser o trunfo da equipe para a reta final das competições.

Na segunda colocação do Brasileirão e classificado para a semifinal da Libertadores, o Verdão terá grandes desafios nas próximas semanas. Antes de enfrentar o Atlético-MG pela copa continental, encara uma sequência difícil pelo campeonato de pontos corridos..