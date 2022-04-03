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Destaque do título do Palmeiras, Danilo brinca: 'Torcida fez os Trikas tremerem'

Autor do tento que iniciou a goleada palmeirense no Allianz Parque, volante se divertiu na zona mista...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 20:23

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 20:23

O Palmeiras bateu o São Paulo neste domingo, por 4 a 0, no Allianz Parque, e conquistou o título paulista em uma virada historica depois da derrota na partida de ida da final. Um dos principais personagens dessa remontada foi Danilo, que abriu o caminho da goleada e ainda se divertiu com a vitória sobre o rival. Para ele, a torcida fez os "trikas" tremerem no estádio palmeirense.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Uma das "Crias" da base mais festejadas pela torcida alviverde, o meio-campista ficou fora do primeiro jogo por conta de uma lesão muscular e acabou mostrando mais uma vez a diferença que faz dentro de campo.
- Quando fez o terceiro gol lá no Morumbi, eu já não aguentei mais assistir. Fiquei nervoso. Quando estava indo deitar, o meu irmão me falou que o Veiga fez o gol. O jogo tem o friozinho normal na barriga, mas é mais um jogo normal. Entrei com o pensamento de ganhar. Quando a gente está confiante, quando o time está, não ficamos nervosos - declarou na zona mista.Como um autêntico palmeirense que incorporou o espírito do clube, Danilo brincou com os rivais ainda dentro de campo, em entrevista para o YouTube, quando comentou sobre estar com os jogadores do São Paulo "no bolso".
- Os caras estavam cagados. Só ali já deu para dizer (risos).
Mas as brincadeiras não pararam por aí. Na zona mista, mais tarde, o volante foi questionado sobre a declaração dentro de campo, e utilizou um apelido recente do rival, o "Trikas" para completar a série de zoações e provocações.
- Acho que tremeu (o São Paulo). É sempre bom brincar. A torcida ali fez os “trikas” tremerem (risos) - concluiu.
Assim como seus companheiros, após mais um título nesta era vitoriosa, Danilo não terá muito tempo de descanso, já que o Verdão terá uma viagem para a Venezuela, onde enfrenta o Deportiva Táchira, pela Libertadores, na próxima quarta-feira. Serão oito horas de voo, e mais uma maratona palmeirense.
Crédito: DanilobrincoucomorivalapósagoleadadoPalmeirasparaotítulo(Foto:AlexSilva/Lancepress!

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