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Destaque do Sub-20, Marquinhos se declara ao Botafogo: 'Jamais vou esconder minha gratidão pelo clube'

O atacante tem 18 anos de idade e assinou contrato profissional até o fim de 2022, com multa rescisória de R$30 milhões para clubes do exterior...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:40

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 17:40
Crédito: Fabio de Paula/BFR
O atacante Marquinhos, atleta da equipe sub-20 do Botafogo, é um dos destaques da base alvinegra. No clube desde 2017, Marquinhos tem 18 anos de idade e assinou, neste mês, contrato profissional até o fim de 2022, com multa rescisória de R$30 milhões para clubes do exterior. O jovem jogador lembrou das etapas que viveu no clube de General Severiano desde a sua chegada e falou em gratidão ao Botafogo.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- Sou agradecido por todas as oportunidades que tive até hoje. Sempre fui muito bem acolhido. O Botafogo faz um trabalho de base muito bom com todos os atletas mais jovens e jamais vou esconder minha gratidão pelo clube - disse o jogador.
Marquinhos chamou a atenção do Botafogo quando ainda estava na base do Madureira. Quase um ano depois da chegar ao clube de General Severiano, ele conquistou o primeiro título pelo Glorioso no turno inicial do Torneio Guilherme Embry, em julho de 2018.
- Tenho aprendido muito com todos. Jogar num clube tão grande quanto o Botafogo requer que você dê o seu melhor todos os dias; seja nos treinamentos ou dentro do campo de jogo. Farei isso sempre e carrego comigo o sonho de dar grandes alegrias aos torcedores - finalizou o atacante que já soma passagens pela seleção brasileira.

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