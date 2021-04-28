Destaque do Sub-20, Marquinhos se declara ao Botafogo: 'Jamais vou esconder minha gratidão pelo clube'

Crédito: Fabio de Paula/BFR

O atacante Marquinhos, atleta da equipe sub-20 do Botafogo, é um dos destaques da base alvinegra. No clube desde 2017, Marquinhos tem 18 anos de idade e assinou, neste mês, contrato profissional até o fim de 2022, com multa rescisória de R$30 milhões para clubes do exterior. O jovem jogador lembrou das etapas que viveu no clube de General Severiano desde a sua chegada e falou em gratidão ao Botafogo.

> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- Sou agradecido por todas as oportunidades que tive até hoje. Sempre fui muito bem acolhido. O Botafogo faz um trabalho de base muito bom com todos os atletas mais jovens e jamais vou esconder minha gratidão pelo clube - disse o jogador.

Marquinhos chamou a atenção do Botafogo quando ainda estava na base do Madureira. Quase um ano depois da chegar ao clube de General Severiano, ele conquistou o primeiro título pelo Glorioso no turno inicial do Torneio Guilherme Embry, em julho de 2018.