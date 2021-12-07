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Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo

Camisa 10, autor de 15 gols na temporada, integrará pré-temporada na equipe comandada por Enderson Moreira e deve participar das primeiras partidas do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 20:08

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 20:08

Um dos principais destaques do sub-20 do Botafogo terá chance de ganhar espaço na time profissional. Juninho vai fazer a pré-temporada com a equipe principal do Alvinegro e integrará as primeiras partidas no elenco comandado pelo técnico Enderson Moreira.+ Primeiro alvo: Breno é oferecido, agrada e Botafogo deve abrir negociações para 2022
O meio-campista, um camisa 10, foi avisado de que vai se reapresentar no time principal para o começo da temporada 2022. Outros jogadores das categorias de base do Alvinegro também terão vez com o treinador.
Isto porque, pelas novas regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante da pandemia de Covid-19, Juninho, por ter nascido em 2001, ainda poderia jogar o torneio de base no começo de 2022. O meio-campista, contudo, estará envolvido na equipe principal desde o princípio da temporada.
Juninho foi um dos destaques do sub-20 em 2021, marcando 15 gols e dando sete assistências na temporada. O time de base do Botafogo conquistou a Copa Rio/OPG, foi vice-campeã da Copa do Brasil e chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro.
O meio-campista, que outrora tinha contrato até dezembro de 2021, assinou um novo vínculo com o Alvinegro válido até 2024 em agosto.
Crédito: JuninhoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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