Destaque do sub-20, Juninho iniciará temporada 2022 com o time principal do Botafogo

Um dos principais destaques do sub-20 do Botafogo terá chance de ganhar espaço na time profissional. Juninho vai fazer a pré-temporada com a equipe principal do Alvinegro e integrará as primeiras partidas no elenco comandado pelo técnico Enderson Moreira.+ Primeiro alvo: Breno é oferecido, agrada e Botafogo deve abrir negociações para 2022

O meio-campista, um camisa 10, foi avisado de que vai se reapresentar no time principal para o começo da temporada 2022. Outros jogadores das categorias de base do Alvinegro também terão vez com o treinador.

Isto porque, pelas novas regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante da pandemia de Covid-19, Juninho, por ter nascido em 2001, ainda poderia jogar o torneio de base no começo de 2022. O meio-campista, contudo, estará envolvido na equipe principal desde o princípio da temporada.

Juninho foi um dos destaques do sub-20 em 2021, marcando 15 gols e dando sete assistências na temporada. O time de base do Botafogo conquistou a Copa Rio/OPG, foi vice-campeã da Copa do Brasil e chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista, que outrora tinha contrato até dezembro de 2021, assinou um novo vínculo com o Alvinegro válido até 2024 em agosto.