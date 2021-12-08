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futebol

Destaque do Santos na temporada, João Paulo ganha novo contrato

Goleiro é titular absoluto do Peixe e boa temporada fez surgir interesse de outros clubes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:42

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:42

O Santos acertou na tarde desta quarta-feira (8) a renovação de contrato do goleiro João Paulo. Com valorização salarial, o novo vínculo do atleta com o Peixe agora vai até 31 de dezembro de 2026. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!.O LANCE! apurou que dois clubes da elite da Série A do Campeonato Brasileiro sinalizaram interesse pelo goleiro, com ofertas que devem ser formalizadas na próxima janela. Apesar dos valores maiores que seu recebimento atual no Peixe, João Paulo não se empolgou e quer continuar na Vila. Ele sonha em conquistar títulos pelo Santos.Menino da Vila, o arqueiro de 26 anos era terceira opção no início da temporada 2020. João Paulo ganhou a titularidade no gol do Peixe e conquistou a torcida após a saída de Everson, que foi para o Atlético-MG, e uma lesão sofrida por Vladimir, hoje no Avaí.Além de João Paulo, o Santos conta para a posição com John, que se recupera de cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho, Jandrei que chegou neste segundo semestre com contrato até o final do Campeonato Paulista de 2022, e os garotos Diógenes e Paulo Mazoti.
Crédito: JoãoPauloéumdosxodósdatorcidadoPeixe(Foto:Divulgação/Santos

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