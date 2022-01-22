Destaque do Palmeiras na Copinha, Endrick quase jogou no São Paulo; entenda

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, pela semifinal da Copinha, tem um belo personagem: o atacante Endrick, de apenas 15 anos, um dos destaques do Alviverde na competição. No entanto, essa história quase foi diferente, com o garoto podendo vestir a camisa do Tricolor. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

Com apenas oito anos, Endrick jogava no Brasília Fut Academy, um time que tinha parceria com o São Paulo na época. Sendo assim, ele era constantemente monitorado pelo clube do Morumbi, que ficou interessado pelas boas partidas do menino.

Sendo assim, não demorou muito para Endrick realizar avaliações no CT da base do São Paulo, localizado em Cotia. Em 2017, o Tricolor fez uma proposta para que o atacante e seu pai morassem em Cotia. O pai solicitou ao clube um auxílio-moradia para poder acompanhar o garoto na cidade. Porém, como retorno, o clube fez uma proposta de apenas 150 reais por mês.- Em 2017 o São Paulo fez uma proposta para morar em Cotia. Eu disse que ia, mas eu precisaria de moradia ou emprego. Se eles me arrumassem moradia, eu arrumaria um emprego. Só que o São Paulo ofereceu uma ajuda de custo de 150 reais. E eu não poderia sair de Brasília para Cotia por esse valor. Não tinha cabimento - disse Douglas Souza, pai de Endrick, ao 'Canal do Nicola'.

Sem clube, Endrick chamou atenção do Palmeiras, que além de contratar o garoto, ainda deu um emprego para o seu pai no CT da Barra Funda. Nesta Copinha, o atacante tem cinco jogos e cinco gols marcados, todos eles nos três jogos em que foi titular. Endrick soma 198 minutos em campo.