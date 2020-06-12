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Destaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na Dinamarca

Lateral-esquerdo foi um dos escolhidos para integrar a seleção da 26ª Rodada da Campeonato Dinamarquês...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 19:47

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:47

Crédito: Divulgação
O lateral-esquerdo Paulinho, do Midtjylland, tem sido um dos principais nomes do time na boa campanha da equipe no Campeonato Dinamarquês. Eleito para a seleção da 26ª rodada da competição, o brasileiro falou sobre o bom desempenho na primeira fase e adotou cautela para manter o mesmo ritmo nos playoffs finais.
- A gente fica feliz com o trabalho que foi feito na primeira fase. Sabemos que tivemos uma boa margem de diferença para o segundo colocado, mas não tem nada ganho. Temos que ter os pés no chão, encarar os playoffs da mesma forma que vínhamos no campeonato para buscar nosso objetivo final e coroar nossa temporada da melhor maneira possível - disse Paulinho.
Com 12 partidas disputadas e um gol marcado, o lateral-esquerdo comemora a boa sequência de jogos nesse retorno e acredita estar vivendo seu melhor momento no clube desde sua chegada, em 2019. O brasileiro desembarcou na equipe dinamarquesa na temporada passada depois de ser negociado pelo Bahia por R$ 3 milhões.
- Acho que estou vivendo o meu melhor momento dentro do clube e estou aproveitando as oportunidades. O grupo tem me passado a confiança necessária para me sentir à vontade para jogar o meu futebol. Fico feliz pela nossa equipe está tendo resultado positivos dentro de campo e esperamos manter as vitórias para alcançar nosso principal objetivo, que é ser campeão dinamarquês - ressaltou.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Clubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retornoThiago Alcântara sofre lesão e perde restante do Campeonato AlemãoEm coletiva pré-jogo, Setién diz que prefere jogar antes do Real Madrid e comenta sobre situação de Semedo E MAIS:

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