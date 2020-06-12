Destaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na Dinamarca

Crédito: Divulgação

O lateral-esquerdo Paulinho, do Midtjylland, tem sido um dos principais nomes do time na boa campanha da equipe no Campeonato Dinamarquês. Eleito para a seleção da 26ª rodada da competição, o brasileiro falou sobre o bom desempenho na primeira fase e adotou cautela para manter o mesmo ritmo nos playoffs finais.

- A gente fica feliz com o trabalho que foi feito na primeira fase. Sabemos que tivemos uma boa margem de diferença para o segundo colocado, mas não tem nada ganho. Temos que ter os pés no chão, encarar os playoffs da mesma forma que vínhamos no campeonato para buscar nosso objetivo final e coroar nossa temporada da melhor maneira possível - disse Paulinho.

Com 12 partidas disputadas e um gol marcado, o lateral-esquerdo comemora a boa sequência de jogos nesse retorno e acredita estar vivendo seu melhor momento no clube desde sua chegada, em 2019. O brasileiro desembarcou na equipe dinamarquesa na temporada passada depois de ser negociado pelo Bahia por R$ 3 milhões.