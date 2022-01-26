Destaque do Guarani em 2021, Índio projeta estreia no Paulistão e quer temporada a acima do clube

Na estreia do Campeonato Paulista, o Guarani recebe o São Paulo, nesta quinta-feira (27), às 21h30, no estádio Brinco de Ouro. Um dos remanescentes da temporada passada, o volante Índio, que foi o segundo jogador com mais jogos em 2021 pelo Bugre, avaliou a pré-temporada da equipe e destacou a busca do Guarani por voos mais altos na competição.- Trabalhamos muito na pré-temporada. Conseguimos trabalhar bastante e acredito que chegamos preparados para esse primeiro jogo da temporada. Espero que esse ano possamos conquistar os nossos objetivos começando pelo estadual, em que vamos buscar alçar voos mais altos nesta edição - disse.