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Destaque do Guarani em 2021, Índio projeta estreia no Paulistão e quer temporada a acima do clube

Volante do Bugre enfatizou a força do elenco e comentou sobre o primeiro jogo do ano...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:43
Na estreia do Campeonato Paulista, o Guarani recebe o São Paulo, nesta quinta-feira (27), às 21h30, no estádio Brinco de Ouro. Um dos remanescentes da temporada passada, o volante Índio, que foi o segundo jogador com mais jogos em 2021 pelo Bugre, avaliou a pré-temporada da equipe e destacou a busca do Guarani por voos mais altos na competição.- Trabalhamos muito na pré-temporada. Conseguimos trabalhar bastante e acredito que chegamos preparados para esse primeiro jogo da temporada. Espero que esse ano possamos conquistar os nossos objetivos começando pelo estadual, em que vamos buscar alçar voos mais altos nesta edição - disse.
Índio terminou a temporada de 2021 como titular do técnico Daniel Paulista. O volante foi peça chave na campanha que quase terminou com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Índio projetou o duelo contra o São Paulo.- Vamos enfrentar o atual campeão. Sabemos que será um jogo muito difícil. O São Paulo tem um time forte e vai nos trazer dificuldades nessa estreia. Espero que a gente consiga colocar em prática tudo o que foi trabalhado até aqui e que possamos sair com o resultado positivo nessa partida em casa - concluiu.
Crédito: Foto:ThomazMarostegan/GuaraniFC

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