Destaque do Corinthians na primeira fase da Libertadores feminina, Crivelari parabeniza grupo

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Classificada para as quartas de final da Libertadores com 100% de aproveitamento, o time feminino do Corinthians chega com moral para conquistar o bicampeonato sul-americano. Destaque nos três primeiros jogos, na fase de grupos, marcando cinco dos 27 gols do Timão, Giovanna Crivelari parabenizou as companheiras, mas alertou que a competição tende a ficar mais difícil nos próximos jogos.

- Muito feliz pela vitória de hoje. Acho que é muito trabalho, a gente vem trabalhando muito forte. É uma competição muito difícil e o primeiro desafio era a classificação em primeiro. Está de parabéns o grupo inteiro. Agora é continuar trabalhando do mesmo jeito, sabendo que os times são muito qualificados, muito fortes. É continuar o nosso trabalho e ficar ligado - disse a meio-campista do Timão em entrevista à Conmebol após o jogo.

O Timão estreou na competição aplicando a maior goleada da história do torneio, 16 a 0 no El Nacional, do Equador, depois venceu o Universitário, do Peru, por 8 a 0, e, por último, no jogo mais equilibrado da chave, que teve justamente as duas equipes classificadas do grupo A, as corintianas derrotaram o América de Cali, da Colômbia, por 3 a 0, placar que foi construído todo no segundo tempo, e aberto por Crivelari, aos cinco minutos.