futebol

Destaque da classificação, Ângelo diz que time não fez mais que obrigação

Peixe bateu o Salgueiro por 3 a 0, fora de casa, e garantiu vaga na 2ª fase da Copa do Brasil...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 21:49

O Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil, e avançou de fase na competição. O gol que abriu a classificação santista veio dos pés de Ângelo.O Menino da Vila arrancou da intermediária e acertou um bonito chute de fora da área. Após a partida, Ângelo valorizou a classificação e falou sobre os treinos de finalização ao longo da semana.“Jogo duro. Precisávamos voltar a ganhar, sabíamos que estávamos devendo. Isso é fruto de muito trabalho, eu venho treinando finalização nos treinos. Sei do que sou capaz, o que preciso fazer e tinha alguns jogos que não vinha fazendo gol. Atacante vive de gol. Deus me abençoou. Trabalhando para isso”, disse Ângelo.A joia santista também falou sobre a fase que o clube passa. O Peixe vem de duas derrotas contra Mirassol e São Paulo, ambas pelo Campeonato Paulista.
“Sabíamos que precisávamos dessa vitória. Estamos devendo. É dar a volta por cima, virar a chavinha. Não fizemos nada mais que nossa obrigação. É o que sempre falo: quando se veste essa camisa, não importa onde seja e contra quem seja, precisamos ganhar. Não podemos passar pelo que estamos passando”, completou.
Crédito: Ângelo marcou o primeiro gol do Peixe contra o Salgueiro (Foto: Divulgação/Santos)

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

