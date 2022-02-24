Destaque da classificação, Ângelo diz que time não fez mais que obrigação

O Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil, e avançou de fase na competição. O gol que abriu a classificação santista veio dos pés de Ângelo.O Menino da Vila arrancou da intermediária e acertou um bonito chute de fora da área. Após a partida, Ângelo valorizou a classificação e falou sobre os treinos de finalização ao longo da semana.“Jogo duro. Precisávamos voltar a ganhar, sabíamos que estávamos devendo. Isso é fruto de muito trabalho, eu venho treinando finalização nos treinos. Sei do que sou capaz, o que preciso fazer e tinha alguns jogos que não vinha fazendo gol. Atacante vive de gol. Deus me abençoou. Trabalhando para isso”, disse Ângelo.A joia santista também falou sobre a fase que o clube passa. O Peixe vem de duas derrotas contra Mirassol e São Paulo, ambas pelo Campeonato Paulista.
“Sabíamos que precisávamos dessa vitória. Estamos devendo. É dar a volta por cima, virar a chavinha. Não fizemos nada mais que nossa obrigação. É o que sempre falo: quando se veste essa camisa, não importa onde seja e contra quem seja, precisamos ganhar. Não podemos passar pelo que estamos passando”, completou.