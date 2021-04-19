Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque contra a Inter, Lucas Lourenço é elogiado por Holan

Técnico afirma que o meia tem mostrando bons momentos durantes os jogos do Peixe...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Lucas Lourenço foi um dos destaques do Santos na vitória por 2 a 1 sobre a Internacional de Limeira na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista,Grande promessa das categorias de base, o meia ainda não conseguiu se firmar no time profissional, mas o técnico Ariel Holan elogiou o desempenho do jogador neste domingo e vê evolução nos últimos jogos.
- O Lucas está tendo bons momentos durante momentos distintos nos jogos. Na medida em que ele vai jogando, acredito que vai se consolidando para ter um rendimento mais estável durante um jogo inteiro. Ele está fazendo muito bem e vamos seguir em frente com todos os garotos -, afirmou o técnico.Neste domingo, Lucas Lourenço cobrou o escanteio que originou o primeiro gol do Santos e foi bastante participativo. Ele foi substituído por Marinho aos 29 minutos do segundo tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados