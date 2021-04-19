Destaque contra a Inter, Lucas Lourenço é elogiado por Holan

O meia Lucas Lourenço foi um dos destaques do Santos na vitória por 2 a 1 sobre a Internacional de Limeira na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista,Grande promessa das categorias de base, o meia ainda não conseguiu se firmar no time profissional, mas o técnico Ariel Holan elogiou o desempenho do jogador neste domingo e vê evolução nos últimos jogos.

- O Lucas está tendo bons momentos durante momentos distintos nos jogos. Na medida em que ele vai jogando, acredito que vai se consolidando para ter um rendimento mais estável durante um jogo inteiro. Ele está fazendo muito bem e vamos seguir em frente com todos os garotos -, afirmou o técnico.Neste domingo, Lucas Lourenço cobrou o escanteio que originou o primeiro gol do Santos e foi bastante participativo. Ele foi substituído por Marinho aos 29 minutos do segundo tempo.