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Dest diz que pode jogar na lateral-esquerda: 'Se o treinador precisar, não tem problema'

Jogador norte-americano chegou do Ajax na última semana e já fez estreia pelo Barcelona. Lateral-direito de origem, atleta fala que pode atuar do outro lado do campo...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 12:28

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:28

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após fazer sua estreia vestindo a camisa do Barcelona no empate do último domingo, contra o Sevilla, o lateral-direito Sergiño Dest, que acabou de chegar do Ajax, comemorou seu primeiro jogo vestindo a camisa do clube catalão. O jogador estadunidense começou no banco e entrou no decorrer do jogo.- Estou muito feliz pela estreia e pela confiança que o treinador me deu. Gostaria de ter conquistado os três pontos, mas só conseguimos um - disse Dest.
O Barcelona confirmou nesta segunda-feira que o lateral-esquerdo Jordi Alba sofreu uma lesão e ficará de fora do time por um tempo. Dest disse que se Ronald Koeman precisar, pode atuar no setor.
- Não me importo com a mudança de lado. Se o treinador precisar de mim na faixa da esquerda, não há problema - concluiu o atleta de 19 anos, que completa 20 em novembro.

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