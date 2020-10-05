Dest diz que pode jogar na lateral-esquerda: 'Se o treinador precisar, não tem problema'

Após fazer sua estreia vestindo a camisa do Barcelona no empate do último domingo, contra o Sevilla, o lateral-direito Sergiño Dest, que acabou de chegar do Ajax, comemorou seu primeiro jogo vestindo a camisa do clube catalão. O jogador estadunidense começou no banco e entrou no decorrer do jogo.- Estou muito feliz pela estreia e pela confiança que o treinador me deu. Gostaria de ter conquistado os três pontos, mas só conseguimos um - disse Dest.