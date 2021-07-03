Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Desfalques obrigam Rogério Ceni a montar meio-campo inédito no Flamengo; veja as opções
futebol

Desfalques obrigam Rogério Ceni a montar meio-campo inédito no Flamengo; veja as opções

Último remanescente do meio-campo ideal, Diego sofreu lesão contra o Cuiabá e passará por tratamento nas próximas semanas...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Se não bastasse as ausências de Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Rogério Ceni ganhou mais um problema para escalar o meio-campo do Flamengo. Titular e peça-chave da equipe, Diego sofreu lesões no tornozelo e no joelho esquerdo e não tem previsão de retorno. Situação que obrigará o treinador a encontrar novas soluções e montar um meio-campo inédito para o clássico contra o Fluminense.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonDiego era o último remanescente do meio-campo ideal, que foi formado por Ceni no início do ano e teve papel importante nas últimas conquistas rubro-negras. O setor, no entanto, começou a ser desfigurado há cerca de um mês, com a ida de Everton Ribeiro e Arrascaeta para a Copa América. Em seguida, mais recentemente, a saída de Gerson para o Olympique de Marselha também obrigou o treinador a realizar mudanças.
Diante das baixas, três jogadores assumiram a condição de titular nos últimos jogos do Flamengo e são figuras certas para o Fla-Flu de domingo: Vitinho, Michael e João Gomes. Este último, inclusive, foi assunto na coletiva de imprensa de Rogério Ceni após a vitória rubro-negra sobre o Cuiabá, na última quinta-feira, e foi chamado de "fundamental" pelo treinador.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Após realizarem trabalho regenerativo na reapresentação de sexta-feira, os titulares vão a campo no treino deste sábado no Ninho do Urubu para encerrar a curta preparação para o Fla-Flu. Esta será a única oportunidade para Ceni realizar testes e escolher a reposição de Diego. Não importa qual das três opções seja a escolhida, é possível dizer que a formação do meio-campo do Flamengo será inédita.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o clássico em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados