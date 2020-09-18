Desfalques do Bahia na lateral abre espaço para promessa das categorias de base

O Bahia tem desfalques importantes para enfrentar o Athletico, em Curitiba, na semana que vem. Nino Paraíba está suspenso, Zeca foi liberado para resolver problemas pessoais e João Pedro segue lesionado. Com isso, o único lateral-direito que Mano Menezes deve ter à disposição para o duelo é Douglas Borel, de apenas 18 anos.Destaque das categorias de base, Douglas fez a sua estreia pelo Tricolor no ano passado, aos 16 anos, quando entrou em campo na goleada por 7 a 1 sobre a Juazeirense e se tornou o segundo jogador mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Bahia. Na mesma partida, o lateral também se tornou o mais novo a dar uma assistência em um jogo oficial pelo clube.