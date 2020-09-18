Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Desfalques do Bahia na lateral abre espaço para promessa das categorias de base

Um ano e meio após a estreia com assistência no profissional, Douglas Borel pode ter nova chance com ausências de Nino Paraíba, Zeca e João Pedro...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 17:18
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia tem desfalques importantes para enfrentar o Athletico, em Curitiba, na semana que vem. Nino Paraíba está suspenso, Zeca foi liberado para resolver problemas pessoais e João Pedro segue lesionado. Com isso, o único lateral-direito que Mano Menezes deve ter à disposição para o duelo é Douglas Borel, de apenas 18 anos.Destaque das categorias de base, Douglas fez a sua estreia pelo Tricolor no ano passado, aos 16 anos, quando entrou em campo na goleada por 7 a 1 sobre a Juazeirense e se tornou o segundo jogador mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Bahia. Na mesma partida, o lateral também se tornou o mais novo a dar uma assistência em um jogo oficial pelo clube.
Douglas Borel integra a equipe profissional do Bahia desde o começo do Brasileirão, mas ainda não fez a sua estreia pela competição. O lateral terá a difícil missão de melhorar o aproveitamento defensivo do time comandado por Mano Menezes, que possui a pior a defesa do campeonato. Em dez partidas, a defesa do Bahia foi vazada 18 vezes - média de quase dois gols sofridos por jogo.
O Bahia é o 16º colocado do Brasileirão com apenas nove pontos somados em dez jogos. São duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Mano terá mais de uma semana de preparação para corrigir os erros defensivos até enfrentar o Athletico, sábado que vem, na Arena da Baixada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados