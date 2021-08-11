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futebol

Desfalque: Vasco confirma lesão na coxa direita de Leandro Castan

Zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vila Nova, na última terça-feira. Como já é tradicional, clube não divulgou o prazo para retorno...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 18:38
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco confirmou, no início da noite desta quarta-feira, uma lesão na coxa direita do zagueiro Leandro Castan. O zagueiro e capitão da equipe precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vila Nova, na última terça. Confira a nota do clube."Leandro Castan foi diagnosticado nesta quarta-feira (11/08) com um edema no músculo semimembranoso da coxa direita. O atleta realizará tratamento em tempo integral no CT Moacyr Barbosa. Importante ressaltar que não há nenhuma relação com lesão anterior, que atingiu o músculo bíceps femoral. Não há previsão de retorno."
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Vale ressaltar que o Cruz-Maltino já tem por hábito não divulgar as previsões de prazo para retorno dos jogadores lesionados. O site "ge", porém, divulgou que, no caso do defensor, ele deverá ser desfalque por um mês.
Sem Castan, as opções do Vasco para a zaga no jogo desta sexta-feira, contra o Remo, são Ernando, Miranda, Ulisses e Ricardo Graça.

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