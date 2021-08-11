Desfalque: Vasco confirma lesão na coxa direita de Leandro Castan

O Vasco confirmou, no início da noite desta quarta-feira, uma lesão na coxa direita do zagueiro Leandro Castan. O zagueiro e capitão da equipe precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vila Nova, na última terça. Confira a nota do clube."Leandro Castan foi diagnosticado nesta quarta-feira (11/08) com um edema no músculo semimembranoso da coxa direita. O atleta realizará tratamento em tempo integral no CT Moacyr Barbosa. Importante ressaltar que não há nenhuma relação com lesão anterior, que atingiu o músculo bíceps femoral. Não há previsão de retorno."