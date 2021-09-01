Desempenho como mandante impede o Bragantino de ficar na liderança do Brasileirão

Crédito: Nabi Abi Chedid não tem resultado em vitórias ao Braga (Ari Ferreira

A reta final do turno do Campeonato Brasileiro se aproxima, mas o Red Bull Bragantino, que aparece no G-4 da classificação, demonstra uma grande fragilidade dentro de casa.

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Se fora do Nabi Abi Chedid o time apresenta a melhor campanha, quando assume o papel de mandante decepciona.

No último fim de semana, o tropeço foi contra o Atlético-MG. A equipe de Barbieri até vencia o jogo na etapa final, mas sofreu o gol de empate de Diego Costa.

Desempenho

Para entender a quantidade de pontos perdidos dentro do seu domínio, caso a campanha como mandante fosse a mesma de visitante, o Braga estaria na liderança do Brasileirão, com 40 pontos.

Números

Mandante: 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota