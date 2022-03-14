Desejo antigo do clube e velho conhecido de Paulo Sousa, Pablo é anunciado pelo Flamengo; saiba mais!

O Flamengo anunciou a contratação de Pablo. O defensor realizou exames na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, quando o elenco de Paulo Sousa se reapresentou no dia marcado pela volta da imprensa ao CT para acompanhar treinos, o que não ocorria desde o início da pandemia. O defensor vem do Lokomotiv (RUS), custará R$ 13 milhões e assina até dezembro de 2025.Com passagem recente pelo Lokomotiv Moscou, Pablo já foi treinado por Paulo Sousa nos tempos de ambos no Bordeaux, da França. Ao todo, ao longo de duas temporadas, o zagueiro jogou como titular em 35 partidas, das 42 comandadas pelo treinador português. Ele marcou quatro gols neste período. Aos 30 anos, Pablo deixou o clube russo após conseguir liberação, motivada pelas sanções da Fifa e Uefa contra a Rússia, por conta da invasão russa à Ucrânia, há cerca de 20 dias. O zagueiro se destacou no Corinthians e sagrou-se campeão brasileiro em 2017, quando atuou emprestado pelo Bordeaux.
Logo depois, o Flamengo tentou a contratação do zagueiro, que viu os franceses baterem o pé e não o liberarem por menos de R$ 12 milhões.Agora, o Flamengo conta com os seguintes zagueiros no elenco: Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Cleiton, Noga e Pablo.
O Flamengo corre para regularizar Pablo no Campeonato Carioca. Para poder atuar nas semifinais contra o Vasco, dia 16 e 20, e nas eventuais finais, o jogador precisa ser regularizado junto à Ferj até às 18h desta segunda-feira.