Desde que assumiu o Palmeiras, Abel Ferreira esteve ausente em 15% dos jogos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Desde que assumiu o Palmeiras, em novembro do ano passado, Abel Ferreira já esteve ausente em quatro partidas. Após receber seu terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, o português não vai dirigir o elenco na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!

Nesta segunda-feira (22), no Allianz Parque, diante do Atlético-GO, a nova comissão técnica alviverde vai chegar ao seu 33º confronto. Ou seja, seu comandante não se fez presente em 15% deles.

​Essa é a segunda vez que o treinador recebe uma punição por conduta disciplinar. Em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel foi advertido com um cartão vermelho direto.Na ocaisão, Bráulio da Silva Machado, árbitro do confronto entre Palmeiras e Ceará, que acabou em vitória da equipe paulista por 3 a 0, foi chamado de arrogante e prepotente pelo técnico. Segundo o responsável pelo apito, o comandante do Verdão proferiu xingamentos direcionados a ele.

​Além de ter desfalcado o alviverde no encontro da volta contra o Ceará, o atual campeão da Libertadores contraiu covid-19 no começo do mês de dezembro e ficou afastado por três jogos.

​Durante esse período, Vitor Castanheira, que ficou à frente da equipe no 2 a 2 contra o Vozão, em partida válida pela Copa do Brasil, acumulou mais dois empates e venceu o Bahia. Portanto, quando Abel Ferreira não está à beira do gramado, o aproveitamento do Palmeiras é apenas de 50%.