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futebol

Desde chegada de Abel, Palmeiras não perde em casa nos torneios nacionais

O português e a sua comissão, que fizeram sua estreia com a camisa alviverde na Copa do Brasil há sete meses, têm 15 jogos no Allianz Parque no Brasileirão e na Copa do Brasil...

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro neste domingo (6), com vitória sobre a Chapecoense por 3 a 1, no Allianz Parque. Com o triunfo, o técnico Abel Ferreira manteve mais uma marca positiva desde sua chegada ao Brasil: a invencibilidade em casa nos torneios nacionais.placeholderO português e a sua comissão, que fizeram sua estreia com a camisa alviverde na Copa do Brasil há sete meses, têm 15 jogos no Allianz Parque no Brasileirão e na Copa do Brasil, com dez vitórias e cinco empates, com um aproveitamento de quase 78%.O número de gols também é animador: nessas 15 partidas, o elenco palmeirense balançou as redes em 30 oportunidades, com uma média de dois por jogo, enquanto levaram apenas seis, sendo, na média, 0,4 por confronto. O maior placar foi diante do Corinthians, no dia 18 de janeiro de 2021, quando venceu por 4 a 0, com dois gols de Luiz Adriano e dois de Raphael Veiga, que é o artilheiro do período, com seis gols.Nessa semana, o Palmeiras terá dois compromissos em casa para manter a invencibilidade do treinador, um por cada torneio – na quarta-feira (9), recebe o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil. Já no sábado (12), os Palestrinos jogam diante do Corinthians, às 19h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

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