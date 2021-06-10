'Descumpriu a determinação': entenda as divergências envolvendo Flamengo, Gabigol e CBF

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A poucas horas de estrear na Copa do Brasil, o Flamengo tem que lidar com um contratempo envolvendo Gabigol. Houve divergências em relação à gravidade da lesão do jogador, e o clube se irritou pelo fato de o camisa 9 não ter se apresentado em Curitiba na última noite, conforme previsto e ocorrido com Everton Ribeiro, que também estava a serviço da Seleção Brasileira.O estafe de Gabi emitiu um comunicado e afirmou que o Flamengo havia o vetado do jogo desta noite, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A nota diz ainda que Gabriel Barbosa se apresentará à Seleção nesta sexta para a disputa da Copa América.

- Os departamentos médico do Flamengo e CBF compartilharam os exames e diagnósticos em relação à lesão do Gabi, que apontou um edema muscular. Com isso, o departamento médico do Flamengo vetou o Gabriel para a partida contra o Coritiba, decisão tomada no fim do dia de ontem (quarta-feira, 09). O atacante se prontificou a realizar exames em São Paulo, evitando uma viagem para Curitiba, uma vez que chegou de madrugada do Paraguai após jogo pelas Eliminatórias. Com a decisão, ele segue em tratamento e se apresentará amanhã à Seleção Brasileira, data marcada a todos os convocados para a Copa América - diz o comunicado enviado via assessoria do atleta.

O Flamengo entende que, se Gabigol tem condições físicas de servir e treinar com a Seleção, deveria se apresentar ao clube ontem à noite para ser avaliado pelo departamento médico do clube, que chegou a relacionar o goleador para o jogo de hoje e que, também através da assessoria, informara o seguinte:

Gabigol está em São Paulo. E, em entrevista ao canal Venê Casagrande, Luiz Eduardo Baptista (BAP), vice-presidente de relações externas do Flamengo, externou também que há descontentamento na relação direta com a CBF:

- Com todo respeito ao empresário de Gabigol (Junior Pedroso), mas ele não é médico. Temos a sensação que a CBF não nos informa os fatos da forma como eles são. Há um desconforto do Flamengo, sim - falou BAP.

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