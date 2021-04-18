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futebol

Desatenção? Flamengo sofre com gols em sequência no início das partidas

Palmeiras, Vasco e Portuguesa, em sequência, marcaram gols contra o Flamengo antes dos 15 minutos da etapa inicial...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 13:15
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Um gol no início do jogo costuma condicionar o restante da partida. Contra um adversário como o Flamengo, por exemplo, isso acontece de forma que o rival, na maior parte das vezes, se retrai ainda mais e aguarda a chance de contra-atacar. Foi assim contra a Portuguesa, no sábado, e Vasco, na última quinta. O diagnóstico feito, inclusive por atletas, é de desconcentração no início do jogo.
Nas últimas três partidas, o Flamengo sofreu "gols precoces" do Palmeiras (1'/1ºT), Vasco (6'/1ºT) e da Portuguesa (13'/2ºT), o que gera preocupação na semana de preparação para a estreia do clube na Libertadores, contra o Vélez.
- Tomamos dois gols onde tivemos uma desatenção muito grande - afirmou Rodrigo Caio, no intervalo do jogo contra a Lusa, quando o Fla perdia por 2 a 0.> Confira as chaves e a tabela completa da Copa Libertadores!O tempo para Rogério Ceni ajustar o sistema defensivo visando a primeira rodada do Grupo G da Copa é curto. O time principal treina no CT do Ninho do Urubu, às 16h, e embarca para Buenos Aires ainda neste domingo. Na segunda, realiza o último trabalho antes de encarar o Vélez Sarsfield na capital argentina.
Com Rodrigo Caio suspenso, o técnico ainda precisa definir o substituto. Bruno Viana e Gustavo Henrique foram testados na última semana e são os cotados para atuar ao lado de Willian Arão, que seguirá improvisado como zagueiro.

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