Desatenção? Flamengo sofre com gols em sequência no início das partidas

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Um gol no início do jogo costuma condicionar o restante da partida. Contra um adversário como o Flamengo, por exemplo, isso acontece de forma que o rival, na maior parte das vezes, se retrai ainda mais e aguarda a chance de contra-atacar. Foi assim contra a Portuguesa, no sábado, e Vasco, na última quinta. O diagnóstico feito, inclusive por atletas, é de desconcentração no início do jogo.

Nas últimas três partidas, o Flamengo sofreu "gols precoces" do Palmeiras (1'/1ºT), Vasco (6'/1ºT) e da Portuguesa (13'/2ºT), o que gera preocupação na semana de preparação para a estreia do clube na Libertadores, contra o Vélez.

- Tomamos dois gols onde tivemos uma desatenção muito grande - afirmou Rodrigo Caio, no intervalo do jogo contra a Lusa, quando o Fla perdia por 2 a 0.> Confira as chaves e a tabela completa da Copa Libertadores!O tempo para Rogério Ceni ajustar o sistema defensivo visando a primeira rodada do Grupo G da Copa é curto. O time principal treina no CT do Ninho do Urubu, às 16h, e embarca para Buenos Aires ainda neste domingo. Na segunda, realiza o último trabalho antes de encarar o Vélez Sarsfield na capital argentina.