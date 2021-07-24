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futebol

Desafio imediato: contra o Guarani, começa a Era Lisca no Vasco

Treinador foi apresentado à torcida, comandou um primeiro treino e, na base da conversa, tentou moldar os jogadores ao modo que deseja para o futuro cruz-maltino
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LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 07:30

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 07:30

Crédito: Lisca vive as primeiras horas como treinador do Cruz-Maltino (Vitor Brügger/Vasco
Vai começar a Era Lisca no Vasco. Pouco mais de 30 horas após ser apresentado no clube de São Januário, ele estará à beira do campo contra o Guarani, na mesma Colina Histórica. O time cruz-maltino não perde há cinco partidas, mas não consegue se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.- O tempo para esse jogo é bem curto. O trabalho não é só do Lisca, é do Vasco. Teremos reunião no CT, discutiremos o plano de jogo. Obviamente observei demais o Guarani, é um jogo muito importante. Precisamos encostar no pelotão de cima da tabela - afirmou o treinador, durante a apresentação, na manhã da última sexta. E emendou:
- Tenho minhas análises sobre o Vasco. Todo profissional acompanha. Acompanhei, tenho ideias, mas tivemos um jogo desgastante. Minha ideia é de noite, após a dinâmica, trabalhar a dinâmica, o lado mental, escutar os jogadores. São eles que jogam - reforçou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Seja lá o que Lisca tenha dito para os jogadores, veremos logo mais se surtiu efeito.

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