Desafio imediato: contra o Guarani, começa a Era Lisca no Vasco

Vai começar a Era Lisca no Vasco. Pouco mais de 30 horas após ser apresentado no clube de São Januário, ele estará à beira do campo contra o Guarani, na mesma Colina Histórica. O time cruz-maltino não perde há cinco partidas, mas não consegue se aproximar do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.- O tempo para esse jogo é bem curto. O trabalho não é só do Lisca, é do Vasco. Teremos reunião no CT, discutiremos o plano de jogo. Obviamente observei demais o Guarani, é um jogo muito importante. Precisamos encostar no pelotão de cima da tabela - afirmou o treinador, durante a apresentação, na manhã da última sexta. E emendou: