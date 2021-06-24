Derrota por 3 a 1 encerra invencibilidade de cinco jogos do Palmeiras diante do RB Bragantino

O Palmeiras foi derrotado pelo RB Bragantino nesta quarta-feira (23), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo placar de 3 a 1. O resultado negativo encerrou uma sequência do Verdão de cinco jogos seguidos com vitória diante do Massa Bruta, que agora é o líder do Campeonato Brasileiro.A última derrota para a equipe de Bragança Paulista havia acontecido em fevereiro de 2020, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da temporada passada, quando o time ainda era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Na ocasião, o Alviverde perdeu por 2 a 1.
Desde o último revés para o RB Bragantino, foram cinco partida entre as duas equipes em um período de pouco mais de um ano. Entre jogos do Campeonato Brasileiro (RBB 1 x 2 PAL e PAL 1 x 0 RBB), Copa do Brasil (RBB 1 x 3 PAL e PAL 1 x 0 RBB) e Paulistão (RBB 0 x 1 PAL), o Palestra venceu todos os confrontos e ainda eliminou o adversário nas competições de mata-mata em duas oportunidades: oitavas de final da Copa do Brasil 2020 e quartas de final do Paulista 2021.Com a derrota desta quarta, o Palmeiras perdeu, também, a chance de dormir na liderança do Brasileirão. O Verdão ocupa a quarta posição na tabela de classificação com 10 pontos somados, enquanto o Braga, com 14 pontos, está na ponta.
A equipe de Abel Ferreira volta a campo pela 7ª rodada da competição nacional no próximo domingo (27), para encarar o Bahia, no Allianz Parque.