Derrota liga alerta para componente defensivo no Flamengo, que necessita 'descobrir' alternativa sem Gerson

A derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino passou pela vulnerabilidade da equipe na transição defensiva, um componente que faz Rogério Ceni ligar o alerta para adversários velozes em contragolpes, uma estratégia corriqueira para adversários da equipe. O técnico admitiu que gols na recente derrota por 3 a 2 poderiam ter sido evitados com faltas, "matando jogadas", mas o time sofreu com a falta de oxigênio nos minutos derradeiros e a não alteração no principal setor de desarmes, a cabeça de área. A perna pesou para voltar. - [...] Sofremos dois gols de transição, em que poderíamos ter matado a jogada na origem, em que tomamos decisões erradas na construção da jogada, na parte final, e tínhamos condição de ter encurtado mais, para dar tempo de recompor. Há dias que as coisas não acontecem como esperamos. Criamos um bom volume de chance, tivemos defesas importantes do outro lado, tivemos finalizações bem feitas, mais de 20, mas além de fazer dois gols, sofremos algumas transições - analisou Ceni, em entrevista coletiva.