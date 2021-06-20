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Derrota liga alerta para componente defensivo no Flamengo, que necessita 'descobrir' alternativa sem Gerson

Próximo jogo, diante do Fortaleza, em casa, será a despedida do camisa 8. Ontem, o Fla foi castigo por pouca 'pegada' na transição para a defesa e perdeu para o Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 06:55

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 06:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino passou pela vulnerabilidade da equipe na transição defensiva, um componente que faz Rogério Ceni ligar o alerta para adversários velozes em contragolpes, uma estratégia corriqueira para adversários da equipe. O técnico admitiu que gols na recente derrota por 3 a 2 poderiam ter sido evitados com faltas, "matando jogadas", mas o time sofreu com a falta de oxigênio nos minutos derradeiros e a não alteração no principal setor de desarmes, a cabeça de área. A perna pesou para voltar. - [...] Sofremos dois gols de transição, em que poderíamos ter matado a jogada na origem, em que tomamos decisões erradas na construção da jogada, na parte final, e tínhamos condição de ter encurtado mais, para dar tempo de recompor. Há dias que as coisas não acontecem como esperamos. Criamos um bom volume de chance, tivemos defesas importantes do outro lado, tivemos finalizações bem feitas, mais de 20, mas além de fazer dois gols, sofremos algumas transições - analisou Ceni, em entrevista coletiva.
ATUAÇÕES: Muniz faz dois gols, tem a melhor nota mas não consegue resolver
Pela postura corajosa, o RB Bragantino conseguiu finalizar sete vezes dentro da área rubro-negra: um número alarmante para um favorito que estava com o sistema defensivo, além dos dois meio-campistas (Diego e Gerson), titular. Aliás, para a sequência, já é necessário "descobrir" a melhor alternativa para a saída de Gerson, que fará a sua despedida nesta quarta-feira.
Ceni havia falado, anteriormente, que o Fla estava no mercado em busca de reforços para repor a saída do camisa 8 ao Olympique de Marseille. Por ora, sem uma contratação iminente, o treinador admite que é difícil pensar em que o substituirá, já que, fatalmente, o dinamismo da construção meio-ataque terá que ser remodelado.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Em tempo: com seis pontos em três jogos, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã.

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