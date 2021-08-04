Derrota do Barcelona e empate entre Tottenham e Chelsea: veja os resultados dos amistosos do dia

Nesta quarta-feira, o RB Salzburg venceu o Barcelona por 2 a 1 em amistoso de pré-temporada. Além da derrota da equipe catalã, os destaques do dia ficaram no empate entre Tottenham e Chelsea e também na vitória do Valencia nos pênaltis sobre o Milan.
RB SALZBURG 2x1 BARCELONAA equipe do RB Salzburg conseguiu vencer o Barcelona, que estava invicto em três partidas de pré-temporada. O time austríaco saiu na frente do placar com gol marcado por Sucic, mas viu o Barça empatar com Braithwaite. Ainda assim Aaaronson fez o gol da vitória do time da casa nos acréscimos da segunda etapa.
CÁDIZ 1x1 ATLÉTICO DE MADRIDO atual campeão espanhol não conseguiu vencer o Cádiz em amistoso disputado fora de sua casa. Yannick Carrasco abriu o placar para o Atlético de Madrid, que ficou na frente do placar até 43 minutos do segundo tempo, quando Alberto Perea deixou tudo igual.
VALENCIA 0 (5)x(3) 0 MILANNos pênaltis, o Valencia conseguiu vencer o Milan em amistoso disputado na Espanha. Durante o tempo normal, nenhuma das duas equipes conseguiu marcar gols, e o jogo foi decidido nos pênaltis, onde o Valencia levou a melhor por 5 a 3.
CHELSEA 2x2 TOTTENHAMNo derby londrino da pré-temporada, Chelsea e Tottenham ficaram apenas no empate no Stamford Bridge. Os Blues saíram na frente do placar com dois gols marcados por Ziyech, mas os Spurs buscaram o empate com gols de Lucas Moura e Bergwijn.