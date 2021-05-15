Dérbi: Palmeiras encara o Corinthians como melhor visitante da Neo Química Arena

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta sexta-feira (14), o Palmeiras garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista e enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, por uma vaga na decisão do Estadual. Com quatro vitórias na casa corintiana, o Verdão é o melhor visitante em Itaquera.Já que terminou a fase de grupos do Paulistão com uma pontuação melhor, o Corinthians terá a vantagem de jogar a partida decisiva em seus domínios. Este será o 15º dérbi disputado na Neo Química Arena e, apesar do alvinegro ter vencido cinco vezes em sua Arena, o Palmeiras é o visitante que ostenta o maior número de triunfos no estádio, com três.

Levando em conta apenas duelos decisivos do Estadual, o atual campeão já levou a melhor sobre o rival em duas oportunidades atuando na Neo Química Arena. Pela semifinal do Paulistão de 2015, o Verdão empatou em 2 a 2 no tempo regulamentar e, nas penalidades, garantiu a vaga na decisão. Em 2018, pela partida de ida da final, o Palmeiras bateu o Corinthians por 1 a 0, com gol do atacante Miguel Borja.Desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras enfrentou a equipe de Vagner Mancini em duas partidas. O comandante português segue invicto diante do maior rival: vitória por 4 a 0 no Brasileirão 2020 e empate por 2 a 2 na segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2021.