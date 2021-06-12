Dérbi no Brasileirão, Eurocopa, NBA e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de sábado

O sábado será de muita ação no mundo dos esportes. Às 10h, País de Gales e Suíça se enfrentam no Grupo A da Eurocopa. 13h a bola rola para Dinamarca e Finlândia no Grupo B. Por fim, às 16h, a Bélgica de Hazard mede forças contra a Rússia.
Confira os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2021
No Campeonato Brasileiro, dois jogos inauguram a terceira rodada. Às 19h, o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque. No mesmo horário, o Juventude visita o Santos na Vila Belmiro.
Ainda, o fã de esportes poderá acompanhar Brasil de Pelotas contra Vasco, além de Cruzeiro e Goiás pela Série B. Na NBA, Clippers e Jazz se enfrentam no terceiro jogo da série da semifinal da Conferência Oeste.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
10h - País de Gales x SuíçaEurocopa 2020Onde assistir: SporTV
10h - Barbora Krejčíková x Anastasia PavlyuchenkovaFinal Feminina de Roland GarrosOnde assistir: SporTV3
13h - Dinamarca x FinlândiaEurocopa 2020Onde assistir: SporTV
16h - Polônia x BrasilLiga das Nações de Vôlei MasculinoOnde assistir: SporTV2
16h - Bélgica x RússiaEurocopa 2020Onde assistir: SporTV
16h30 - Sporting KC x Austin FCMLSOnde assistir: DAZN
16h30 - CRB x ConfiançaBrasileirão Série BOnde assistir: Premiere
17h - Manaus x FlorestaBrasileirão Série COnde assistir: Band (para os estados do Norte e Nordeste do Brasil)
19h - Palmeiras x CorinthiansBrasileirão Série AOnde assistir: Premiere
19h - Santos x JuventudeBrasileirão Série AOnde assistir: TNT (menos SP), Estádio TNT Sports e Premiere
19h - Vila Nova x CSABrasileirão Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
19h - Brasil de Pelotas x VascoBrasileirão Série BOnde assistir: Premiere
21h - Cruzeiro x GoiásBrasileirão Série BOnde assistir: Premiere
21h30 – Los Angeles Clippers x Utah JazzNBAOnde assistir: SporTV2