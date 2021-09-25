Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dérbi: mosaico polêmico do Corinthians é substituído por ordem do Ministério Público de São Paulo
futebol

Dérbi: mosaico polêmico do Corinthians é substituído por ordem do Ministério Público de São Paulo

Imagem que exibia capítulo de agressão entre Edilson e Paulo Nunes, na final do Paulistão de 1999, foi substituída por bandeirão da torcida organizada 'Gaviões da Fiel'...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 19:31
Crédito: Divulgação
O clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste sábado (25), teve polêmicas antes mesmo da bola rolar. Antes da partida, imagens do mosaico da Neo Química Arena foram divulgadas na internet. No desenho que estampava a o setor Oeste da Arena, uma provocação. Desenhos de Edílson fazendo embaixadinhas com a bola e, ao lado, chutando Paulo Nunes, imagens em alusão à final do Campeonato Paulista de 1999.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Entretanto, os mosaicos precisaram ser retirados e, para tirar a imagem, foram cobertos por um bandeirão da torcida organizada 'Gaviões da Fiel'.
A ordem para a retirada das imagens foi dada pelo Ministério Público e foi cumprida por ação da Polícia Militar.
Em março de 2021, pelo Paulistão, o mosaico relembrando a rivalidade nos mundiais, com os escritos 'Mundial 2000 - 2012' e 'nunca serão', tiveram suas retiradas ordenados pelo Ministério Público, mas Corinthians e Gaviões da Fiel não atenderam à ordem, fazendo com que um inquérito fosse aberto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados