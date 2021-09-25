Dérbi: mosaico polêmico do Corinthians é substituído por ordem do Ministério Público de São Paulo

Crédito: Divulgação

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste sábado (25), teve polêmicas antes mesmo da bola rolar. Antes da partida, imagens do mosaico da Neo Química Arena foram divulgadas na internet. No desenho que estampava a o setor Oeste da Arena, uma provocação. Desenhos de Edílson fazendo embaixadinhas com a bola e, ao lado, chutando Paulo Nunes, imagens em alusão à final do Campeonato Paulista de 1999.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Entretanto, os mosaicos precisaram ser retirados e, para tirar a imagem, foram cobertos por um bandeirão da torcida organizada 'Gaviões da Fiel'.

A ordem para a retirada das imagens foi dada pelo Ministério Público e foi cumprida por ação da Polícia Militar.