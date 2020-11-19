Depois de maratona para jogar, Weverton admite: 'Foi difícil estar aqui'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Weverton fez uma verdadeira maratona para defender a meta alviverde na noite desta quarta (18), em Fortaleza. No banco da Seleção Brasileira, no Uruguai, 24 horas atrás, o arqueiro contou com a ajuda de uma grande logística e de seu esforço para poder jogar e ajudar o Palmeiras a se classificar na Copa do Brasil.

​- A gente sabia que seria mais difícil aqui dentro. Aqui, o calor é grande, cansativo de jogar. Para mim, então, nem se fala. É agradecer ao esforço da Leila, do Palmeiras, para eu e o Gustavo (Gómez) estarmos aqui. Difícil estar em um país, viajar de noite e jogar no dia seguinte. Dar os parabéns à equipe que soube se comportar bem e administrar a classificação. Agora é descansar e concentrar bem no brasileiro.