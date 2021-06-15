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Depois de imunização contra Covid-19, Palmeiras treina no Paraguai para pegar o Juventude

Danilo, Patrick de Paula e Danilo Barbosa, que estavam fora por lesão, retornaram aos treinos da equipe na atividade em Assunção...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 16:00

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Palmeiras treinou em Assunção, no Paraguai, na manhã desta terça-feira (15) e deu sequência à preparação para pegar o Juventude fora de casa. A novidade do treino foi a volta de três meio-campistas que estavam fora por lesão; Danilo, Patrick de Paula e Danilo Barbosa participaram das atividades, mas com restrições.
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Apesar de presente em tempo integral com o restante do grupo, PK treinou ainda com limitações em função de sua transição física. O camisa 5 teve um trauma no quadril após disputa de bola no jogo contra a Chapecoense no dia 6 deste mês e ficou de fora de duas partidas até aqui.
Danilo e Danilo Barbosa, ambos lesionados na coxa, realizaram trabalhos ao lado do gramado acompanhados do Núcleo de Saúde e Performance. Tendo em vista a gravidade de suas contusões, a transição exige mais tempo e cuidado do departamento médico.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEnquanto isso, Abel Ferreira comandou uma atividade, separando o plantel em duas equipes com uma sendo a provável escalação para o jogo de amanhã. O treinamento aprimorou movimentação, saídas de bola, marcação, posicionamento e outros aspectos táticos. Ao final, foi proposto um jogo recreativo com dimensões reduzidas.
O Alviverde ainda almoça na capital paraguaia e depois parte rumo a Caxias do Sul. Para tentar conquistar sua segunda vitória no Brasileirão 2021, o Palmeiras vai a campo contra o Juventude às 21h30 (horário oficial de Brasília) desta quarta no Estádio Alfredo Jaconi.

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