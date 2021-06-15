Depois de imunização contra Covid-19, Palmeiras treina no Paraguai para pegar o Juventude

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Palmeiras treinou em Assunção, no Paraguai, na manhã desta terça-feira (15) e deu sequência à preparação para pegar o Juventude fora de casa. A novidade do treino foi a volta de três meio-campistas que estavam fora por lesão; Danilo, Patrick de Paula e Danilo Barbosa participaram das atividades, mas com restrições.

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Apesar de presente em tempo integral com o restante do grupo, PK treinou ainda com limitações em função de sua transição física. O camisa 5 teve um trauma no quadril após disputa de bola no jogo contra a Chapecoense no dia 6 deste mês e ficou de fora de duas partidas até aqui.

Danilo e Danilo Barbosa, ambos lesionados na coxa, realizaram trabalhos ao lado do gramado acompanhados do Núcleo de Saúde e Performance. Tendo em vista a gravidade de suas contusões, a transição exige mais tempo e cuidado do departamento médico.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEnquanto isso, Abel Ferreira comandou uma atividade, separando o plantel em duas equipes com uma sendo a provável escalação para o jogo de amanhã. O treinamento aprimorou movimentação, saídas de bola, marcação, posicionamento e outros aspectos táticos. Ao final, foi proposto um jogo recreativo com dimensões reduzidas.