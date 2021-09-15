Depois de dez anos, fisioterapeuta deixará o Corinthians para trabalhar na Ucrânia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá uma baixa em sua comissão técnica fixa a partir da próxima semana. Isso porque o fisioterapeuta Luciano Rosa, que está há dez anos no clube, deixará o Timão para trabalhar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, conforme informou o GE em reportagem desta quarta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um dos responsáveis por implantar o Lab R9, laboratório de biomecânica corintiano, em 2011, Luciano chegar no Shakhtar com o objetivo de idealizar um projeto parecido com o que fez no CT Joaquim Grava.

- Vou implantar o laboratório no Shakhtar, eles vivem um processo de reestruturação, um projeto novo, como foi aqui em 2011, algo inovador. Será um trabalho tanto de performance como de prevenção - disse o fisioterapeuta em entrevista ao GE.

Além do trabalho com o clube ucraniano, Luciano ficará focado em um processo personalizado para o atacante brasileiro Júnior Moraes, que foi quem acabou levando o fisioterapeuta para a Europa. Apesar de lamentar deixar o Corinthians, ele encara a oportunidade como um desafio profissional.