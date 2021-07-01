Depois de derrota do Fluminense por 4 a 1, Cazares demonstra confiança: 'Vamos dar a volta por cima'

Na última quarta-feira (30), o Fluminense sofreu a segunda derrota no Brasileirão, no Estádio Raulino de Oliveira. Após gol de Fred nos primeiros minutos de jogo, o Athletico-PR virou o placar e goleou o mandante por 4 a 1. Nesta quinta, Cazares compartilhou a postagem do clube em que aparece comemorando o gol tricolor em sua rede social.Junto à foto, o meia publicou uma mensagem de esperança e demonstra estar confiante no futuro da equipe. - Vamos dar a volta por cima. Vamo que vamo (sic) Fluminense - escreveu.
Improvisado na ponta direita, o equatoriano foi o autor da assistência para Fred. Na última rodada, Cazares marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor, contra o Corinthians. Desde a sua chegada ao Fluminense, participou de 16 partidas, com um gol e três assistências em 471 minutos atuando.