Depay sinaliza acordo com Barcelona, mas garante concentração na Eurocopa: 'Estou focado na seleção'

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Principal nome da seleção holandesa na Eurocopa, o atacante Memphis Depay revelou que está perto de acertar com o Barcelona para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o jogador de 27 anos, que está em término de contrato com o Lyon, foi perguntado sobre o futuro.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- A transferência ficará clara depois da Eurocopa. Precisamos esperar para ver o que acontece. Todo mundo sabe que venho sendo ligado ao Barcelona na última temporada. Apenas aguardem que as notícias chegarão - disse o atleta.

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Por outro lado, Depay mostrou que está focado na seleção holandesa e que seu acerto com o clube catalão ficará para depois do torneio. De volta a uma competição importante depois de sete anos, a Holanda sonha com o título da Eurocopa.