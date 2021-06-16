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Depay sinaliza acordo com Barcelona, mas garante concentração na Eurocopa: 'Estou focado na seleção'

Jogador está em fim de contrato com o Lyon e chegará sem custos para o Barcelona. Negociação só deverá ser concluída após a participação holandesa na Eurocopa...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 15:21

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 15:21

Crédito: JOHN THYS / POOL / AFP
Principal nome da seleção holandesa na Eurocopa, o atacante Memphis Depay revelou que está perto de acertar com o Barcelona para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o jogador de 27 anos, que está em término de contrato com o Lyon, foi perguntado sobre o futuro.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- A transferência ficará clara depois da Eurocopa. Precisamos esperar para ver o que acontece. Todo mundo sabe que venho sendo ligado ao Barcelona na última temporada. Apenas aguardem que as notícias chegarão - disse o atleta.
+ Buffon pode voltar ao Parma e CR7 tem futuro indefinido; veja medalhões que podem se transferir na Europa
Por outro lado, Depay mostrou que está focado na seleção holandesa e que seu acerto com o clube catalão ficará para depois do torneio. De volta a uma competição importante depois de sete anos, a Holanda sonha com o título da Eurocopa.
- Estou focado na seleção holandesa. Em sermos primeiro do grupo. Esse é o nosso objetivo. E para isso precisamos vencer amanhã. Estamos muito felizes de ver os torcedores de volta ao estádio. A atmosfera é muito boa. Não dá para comparar com a Copa de 2014, pois lá eram 60 mil pessoas nos jogos e agora são 6 mil, mas é um ótimo sentimento poder jogar no nosso país para os nossos torcedores - concluiu.

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