Departamentos Jurídico e de Marketing do Corinthians promovem ação de apreensão de itens piratas

O Corinthians anunciou em seu site oficial uma ação de apreensão de produtos piratas que ocorreu na última semana. Mais de mil itens foram tirados de circulação por parte do esforço conjunto dos Departamentos de Jurídico e de Marketing do clube. Entre as peças recolhidas estão muitas camisas falsas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Segundo comunicado divulgado pelo Timão, esse tipo de comercial ilegal prejudica muito as finanças do clube e também do país. De acordo com o texto, a área de licenciamento é responsável por boa parte da arrecadação corintiana. Além disso, são esperadas ações iguais a essa nos próximos meses. O destino dos itens será definido por decisão judicial, pela qual o Alvinegro aguarda.Confira, na íntegra, o comunicado publicado pelo clube:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que realizou, por meio de seu Departamento Jurídico, um pedido para apreensão de produtos “piratas” cuja operação, ocorrida nesta quinta-feira (16), resultou na retirada de circulação de cerca de mil itens ilegais, entre camisas e artigos de vestuário diversos. Os produtos foram levados à sede social do clube, o Parque São Jorge, e seu destino será definido após decisão judicial aguardada pelo Corinthians.

O pedido para apreensão de produtos pirateados faz parte da estratégia de valorização da marca e fiscalização contínua dos seus direitos; trata-se de um trabalho coordenado entre a Diretoria Jurídica e o Departamento de Marketing do clube (onde fica abrigada a área de licenciamento de produtos),

Diversas outras iniciativas de combate à pirataria serão promovidas, incluindo a comunicação e conscientização do torcedor quanto aos males que essa prática traz ao clube e ao país.

Vale lembrar que a área de licenciamento do Corinthians é responsável por parte significativa de sua arrecadação. Ao colocar em prática o combate à pirataria de produtos, o clube nada mais faz do que reforçar seu compromisso com a legalidade e proteção de seus legítimos parceiros e da própria sociedade, zelando pela qualidade dos produtos ofertados e combatendo indiretamente a sonegação de impostos.

Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista.